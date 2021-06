14 (!) coureurs wisselden van versnellingsbak, waaronder Hamilton en Verstappen

De FIA heeft bekend gemaakt dat veertien coureurs hun versnellingsbak gewisseld hebben voor de Grand Prix van Frankrijk. Op dat lijstje staan ook Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dat veel teams de versnellingsbak wisselen is geen toeval. Elke bak moet minimaal zes wedstrijden meegaan en dit weekend begint de zevende ronde van het kampioenschap.

Verstappen begint in Le Castellet aan een nieuwe cyclus ongeacht zijn klapper van twee weken terug. In Azerbeidjan, de zesde grand prix van 2021, crashte de Red Bull-coureur hard in de muur na een plofband. De hele auto, inclusief versnellingsbak, was kapot. Het inhangen van een nieuwe had geen consequenties gehad indien het was gebeurd in een van de eerste vijf races. Teams mogen altijd een versnellingsbak wisselen als de crash of uitvalbeurt buiten hun schuld om is.

Dit is de volledige lijst van rijders die wisselden van versnellingsbak: Hamilton, Verstappen, Perez, Ricciardo, Norris, Stroll, Vettel, Alonso, Ocon, Sainz, Raikkonen, Giovinazzi, Latifi and Russell. Geen van allen krijgt een gridstraf.