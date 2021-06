Bottas rijdt met chassis van Hamilton ineens drie tienden sneller

Toto Wolff heeft de situatie rond Lewis Hamilton en Valtteri Bottas verduidelijkt. De twee teamgenoten hebben van chassis gewisseld voor de Franse Grand Prix, en dat legt vooral de Fin vooralsnog geen windeieren. Hamilton heeft het hele seizoen met chassisnummer zes van Mercedes gereden, waarbij Bottas nu dat chassis overneemt en de Brit in plaats daarvan overstapt naar chassisnummer vier.

Bottas had eerder dit seizoen al te maken met een ander chassis als gevolg van de enorme crash met George Russell in Imola. Het Mercedes-team heeft bovendien het reserve chassis van vorig seizoen bewaard om indien nodig in te zetten voor één van haar coureurs.

Plan van Mercedes

Teambaas Wolff was duidelijk dat de stap was gezet om ervoor te zorgen dat de auto's in de loop van het seizoen niet te veel kilometers maken en prestaties verliezen. Waar Bottas dus het chassis van Hamilton heeft gekregen, rijdt de zevenvoudig wereldkampioen in een nieuw chassis.

Wolff zei tegen Sky Sports: "Dit was al onze bedoeling. We wisselen de hele tijd onderdelen uit, en dit maakt deel uit van de planning – om het chassis voor een tweede seizoen over te dragen, zodat we geen miljoenen kilometers op één chassis verzamelen. Kortom, het maakt deel uit van het plan."

"Maar het is goed om de feedback te krijgen en als de coureur rustiger wordt door een chassiswissel, hebben we een reservechassis dat gloednieuw is - dat kunnen we altijd nog inzetten."

Bottas was sneller dan de zevenvoudig wereldkampioen in beide vrije trainingen op vrijdag, waarbij de Brit klaagde dat "er iets niet klopt met de auto" om ingenieur Pete Bonnington te racen tijdens FP2.

Punt maken

Opmerkelijk genoeg was Bottas vanaf het begin van de trainingen in Frankrijk vooraan te vinden en steevast sneller dan teamgenoot Hamilton. Wolff: "Het was het chassis dat geweldig was voor Bottas in Monaco, daardoor kwalificeerde hij zich vooraan."

"Je weet nooit echt of er verschillen zijn, je luistert naar de engineers en die zeiden dat het allemaal is getest en stijf was, er zou geen verschil moeten zijn. Maar als de coureur voelt dat dat niet zo is, dan is het absoluut niet de moeite waard om hier een punt te maken en moet je gewoon veranderen."