TV-gids: Een bomvol autosportweekend! Alle info en uitzendtijden op een rij

Dit weekend is het bommetje vol met allerlei autosport. Hieronder per klasse de uitzendtijden en belangrijkste informatie.



==



Formule 1: Kan Mercedes terugslaan?



Op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk wordt het kampioenschap vervolgt. In 2020 was de wedstrijd geannuleerd vanwege corona. Het circuit ligt op een winderige hoogvlakte bij Le Castellet, niet ver van Marseille. In tegenstelling tot Monaco en Bakoe hebben de rijders zeeën van ruimte op en vooral naast de baan door de gigantische uitloopstroken.



In 1971 werd de race voor het eerst op deze locatie georganiseerd, maar werd definitief van de kalender gehaald na 1990. In 2018 kwam Paul Ricard terug op de kalender, mede dankzij een flinke opknapbeurt aan de faciliteiten door voormalig F1-baas Bernie Ecclestone. De eigendomspapieren van deze baan is in handen van zijn vrouw Slavica Ecclestone.



Max Verstappen leidt het kampioenschap met vier punten voorsprong op titelrivaal Lewis Hamilton. Na een slecht weekend in de straten van Monaco en Bakoe, wordt een sterk Mercedes verwacht. Niet zo gek, want Hamilton won in Frankrijk in zowel 2018 en 2019.



Michael Schumacher is recordhouder met het aantal zeges in Frankrijk. De zevenvoudig wereldkampioen heeft er in totaal acht (!). Alain Prost won zijn thuiswedstrijd maar liefst zes keer.



Zaterdag 19 juni

VT3: Ziggo Sport Select, 12.00

Kwalificatie: Ziggo Sport Select, 15.00



Zondag 20 juni

Grand Prix van Frankrijk: Ziggo Sport Select, 14.00



===



IndyCar: VeeKay zit thuis op de bank



Rinus VeeKay, de nummer vijf in de stand, moet met lede ogen toezien dat zijn concurrenten kunnen uitlopen. De Nederlander liep een sleutelbeenblessure op na een fietsongeluk en is niet op tijd hersteld voor de race op Road America, het Spa-Francorchamps van Noord-Amerika. De Hoofddorper wordt tijdelijk vervangen door zijn oude rivaal uit de Road to Indy opstapklasses, Oliver Askew. De Amerikaan was in 2020 nog actief in de hoogste autosportklasse van Amerika en viel in twee weken terug voor Rosenqvist.



In de tussenstand leidt Pato O'Ward dankzij zijn goede optreden in Detroit. De Mexicaan pakte daar een derde plek en een overwinning. De Arrow McLaren SP-coureur staat een puntje voor op de Spanjaard Alex Palou. Titelverdediger Scott Dixon heeft 26 punten achterstand.



Naast VeeKay, komt ook Felix Rosenqvist niet aan de start. De Zweed knalde twee weken terug tijdens de eerste wedstrijd in Detroit met hoge snelheid de bandenstapels in en is nog niet in staat om te racen. Hij wordt dit keer vervangen door oud-F1-coureur Kevin Magnussen. De Deen maakt zijn debuut in de IndyCar.



Zaterdag 19 juni

Kwalificatie: Ziggo Sport Racing, 20.30



Zondag 20 juni

Race: Ziggo Sport Racing, 18.30.



==



Formule E: Frijns en de Vries verdedigen voorsprong in kampioenschap



Twee Nederlandse rijders staan boven aan in het wereldkampioenschap Formule E. Robin Frijns heeft 62 punten en Nyck de Vries volgt met 57. Opmerkelijk is dat Frijns het lijstje aanvoert zonder één overwinning. De Vries wisselde goede weekenden af met wat mindere, maar behaalde wel twee zeges in Rome en Valencia.



Het eletrische circus reist dit keer af naar Mexico. In Publea wordt ronde 8 en 9 van het kampioenschap georganiseerd. Op het Autodromo Miguel E. rijden de piloten in de schaduw van de Popocatepetl-vulkaan.



Het permanente circuit heeft een infield-gedeelte omringd door een ovaal en tal aan baanconfiguraties. Voor de Formule E is het circuit aangepast met een reeks van 15 bochten voor een ronde van 2,98 kilometer. Bocht acht wordt speciaal uitgebreid voor de attack mode-activeringszone. De coureurs mogen van deze Attack Mode twee keer gebruik maken en krijgen hiermee extra's paardenkrachten (kilowatt) tot hun beschikking.

Zaterdag 19 juni

Kwalificatie: Ziggo Sport Racing, 18.45

Race 1: Ziggo Sport Select, 22.30



Zondag 20 juni

Kwalificatie 2: Ziggo Sport Racing, 18.45

Race 2: Ziggo Sport Select, 23.00

==



DTM: zelfde naam, nieuwe klasse.

Dit weekend start de DTM, maar het is niet meer de klasse zoals de autosportliefhebbers van vorig jaar en daarvoor gewend zijn. In september was al bekend dat de DTM-regels op de schop gingen. Grote autofabrikanten zagen namelijk geen heil meer in de dure en complexe oude formule, het zogeheten Class-One-reglement.



Er moest verandering komen om de DTM in leven te houden. Onder leiding van voormalig F1-coureur Gerhard Berger werd er uiteindelijk besloten dat de Duitse serie in 2021 wordt omgedoopt in een GT Plus-klasse voor privateers. In 2023 hoopt de organisatie een volledige elektrische serie te hebben opgezet. Deze plannen moeten er weer voor zorgen dat het kampioenschap aantrekkelijk wordt voor autofabrikanten, sponsors en fans.



Het eerste weekend van dit nieuwe format is op het legendarische circuit van Monza. De baan heeft lange rechte stukken met een aantal chicanes en snelle doordraaiers. De Parabolica, de laatste bocht voor start en finish, is één van de bekendste bochten binnen de autosport.



==



Zaterdag 19 juni

Race 1: Ziggo Sport Racing,13.15



Zondag 20 juni

Race 2: Ziggo Sport Racing, 15.05

==



Formule 3: een klasse volop spektakel.



De toekomstige sterren van de Formule 1 rijden in deze klasse. Dennis Hauger leidt het kampioenschap. De Noor staat na drie races, gereden in Spanje, twee punten voor Oliver Caldwell. De enige Nederlander die uitkomt in deze serie is Tijmen van der Helm. Met nummer #19 op de auto, is de 17-jarige te herkennen. Op dit moment heeft hij nog geen punten gescoord.



De Formule 3 rijdt in het voorprogramma van de Formule 1, een zogeheten feeder series. De talenten zullen dan net als de 'grote broer' in actie komen op het circuit van Paul Ricard.



Zaterdag 19 juni

Sprintrace 1: Ziggo Sport Select, 10.05

Sprintrace 2: Ziggo Sport Select, 16.45



Zondag 20 juni

Hoofdrace: Ziggo Sport Select, 11.35



==



Maar er is meer voor de echte diehards: Supercars en NASCAR



Zaterdag 19 juni

Supercars Championship race 1, Ziggo Sport Racing, 7.35



Zondag 20 juni

Supercars Championship race 2, Ziggo Sport Racing, 4.15



Maandag 21 juni

NASCAR, race, Ziggo Sport Select, 00.30