Mazepin biedt 'welgemeende' excuses aan bij Schumacher "Puur omdat hij zo van slag was"

Nikita Mazepin zegt dat hij zich alleen verontschuldigde bij zijn teamgenoot Mick Schumacher omdat de Duitser zo overstuur was na hun Baku-incident vlak voor de finish.

Schumacher riep uit: "Wil hij ons vermoorden?" na Mazepin's snelle stuurbeweging naar rechts waar Schumacher hem op volle snelheid probeerde in te halen vlak voor de zwart-wit geblokte vlag.

"Ik sta nog steeds versteld. Dat had ik niet verwacht tussen teamgenoten", zei de 22-jarige Duitser twee weken later op het circuit bij Paul Ricard.

"Het team sprak met hem. Ik ben daar pas later bij aan tafel aangeschoven", voegde de zoon van de grote Michael Schumacher eraan toe.

"Ik heb hem mijn mening heel duidelijk gemaakt en hij bood zijn excuses aan."

Schumacher zegt dat zijn relatie met de controversiële Rus in principe niet veranderd is, hoewel hij toe moet geven dat er wel "een klein beetje vertrouwen weg is..

Schumacher zegt namelijk dat hij nu niet goed kan inschatten wat hij de volgende keer weer voor onvoorspelbare toeren zal uithalen op vaak duizelingwekkende snelheden.

Schumacher: "Ik weet eerlijk gezegd niet weet wat ik de volgende keer van hem moet verwachten."

Mazepin geeft toe dat hij zich verontschuldigde, maar hij zegt dat het meer een reactie was op de emoties van Schumacher dan op het incident zelf.

Mazepin vertelt dat hij eigenlijk niet oprecht zijn excuses maakte, maar eerder omdat hij de emoties bij Schumacher wat wilde kalmeren.

Mazepin: "Ik heb mijn excuses aangeboden omdat hij van streek was. Ik had het gevoel dat ik het moest doen, ook al zie ik mijzelf niet als schuldig.

"Ik zal in de toekomst ook geen enkele coureur het leven gemakkelijk maken. We zijn twee jonge coureurs op de limiet, dus het kan tot dit soort situaties leiden. Maar ik denk dat zolang de auto's onbeschadigd zijn, dat oké is voor de baas", aldus de Haas-coureur.