Red Bull-adviseur Helmut Marko: "Overwinning in Oostenrijk waarschijnlijker dan in Frankrijk"

Dr. Helmut Marko, zelf ooit autocoureur en in een nóg verder verleden gepromoveerd in de rechten, zegt dat het waarschijnlijker is dat Red Bull Racing met Max Verstappen en Sergio Perez kan winnen in Oostenrijk, dan in Frankrijk.

Marko ziet het dus nog niet gelijk gebeuren dat zondag het Wilhelmus zal klinken op het podium in Paul Ricard, al zal hij dat nooit hard uitspreken. En dus zegt Marko dat de fans van Max Verstappen en Sergio Perez hun hoop het beste kunnen zetten op winst in de achtertuin van Red Bull, de Red Bull Ring bij Spielberg.

Morgen beginnen de eerste traingen op Paul Ricard waar dit weekend de Formule 1 Grand Prix van Frankrijk op het programma staat.

Mercedes verwacht weer terug aan de top te zijn nu de stratencircuits zijn gereden, Lewis Hamilton 'voelt zich goed' en Max Verstappen weet ook dat de Red Bull-bolide beter tot z'n recht komt in Oostenrijk. Red Bull Racing heeft dus een uitdaging, volgens Marko zal het allemaal erg aan elkaar gewaagd zijn en zullen de Verstappen en Hamilton dicht op elkaar zitten.

Helmut Marko zegt tegen het RTL: "Het wordt krap tussen die twee."

Hij tempert de verwachtingen rondom de kans op een overwinning voor Verstappen, maar er gloort een zekere hoop, vertelt hij.

Marko: "Ik hoop dat hij kan winnen in Oostenrijk waar we de drie opeenvolgende raceweekenden zullen afsluiten. Dat lijkt mij wat realistischer."

Red Bull krijgt dit weekend een nieuwe Honda-aandrijving. De Japanse fabrikant maakte bekend dat de krachtbron vanaf nu een andere naam krijgt.

Honda F1 will be using a new Power Unit branding, featuring the Honda e:TECHNOLOGY logo as from the French Grand Prix, starting from Friday 18th June. #PoweredByHonda — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) June 17, 2021

Wat verwacht u: Gaat de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton komend weekend in Frankrijk weer oplaaien?