'Williams breekt met Mercedes en stapt over naar Renault'

Het team van Williams en motorleverancier Mercedes gaan eind 2022 uit elkaar. Dat bericht brengen Essentiallysports.com en Soymotor.com. Williams bundelt de krachten na volgend jaar dan met Renault/Alpine, zo is de verwachting. De Britse renstal zal naast klantenteam ook als opleidingsteam voor talenten uit de Alpine Academy moeten gaan fungeren.

Gazzetta dello Sport schreef eerder al dat Renault bang is om achterop te raken nu ze door het ontbreken van klantenteams minder data verzamelen dan bijvoorbeeld Mercedes. Daarnaast beschouwt Renault-directeur Luca de Meo het team van Williams als ideale mogelijkheid om de talenten uit de Alpine-opleiding perspectief op doorstroming naar de Formule 1 te bieden.

Alpine heeft dit jaar drie troeven in de Formule 2. Guanyu Zhou en Christian Lundgaard behoren tot de favorieten en komen bij een titel in aanmerking voor promotie naar de koningsklasse van de autosport, mits er plek is. Formule 3-kampioen Oscar Piastri, begeleid door oud-coureur Mark Webber, begint aan zijn eerste jaar in de Formule 2 en hoeft niet direct door te stoten.

Op dit moment heeft Renault geen enkel klantenteam en levert het alleen motoren aan het eigen fabrieksteam, vanaf dit jaar Alpine F1 Team genaamd. Mercedes daarentegen beschikt naast het eigen fabrieksteam en Williams over nog twee klanten: Aston Martin F1 Team en McLaren. Er zal Renault veel aangelegen zijn om Williams als klantenteam bij Mercedes los te weken.