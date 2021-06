Bottas wil mentale kracht tonen: "Ik accepteer niet dat mensen mij zien als een loser"

Valtteri Bottas weigert te accepteren dat hij wordt gezien als een 'loser' als het gaat om het gevecht om het kampioenschap van 2021. De Fin zegt dat hij absoluut nog niet heeft opgegeven en weigert dit dan ook te doen, ondanks dat veel fans en experts hem al hebben afgeschreven.

Na zes races in het seizoen 2021 heeft Bottas al een enorme achterstand van 58 punten op WK-leider Max Verstappen. Terwijl hij op een sombere 12e plek eindigde in de Grand Prix van Azerbeidzjan, direct achter beide Alfa Romeo's, was het enige goede nieuws voor de Fin dat hij geen terrein meer verloor op zijn teamgenoot Lewis Hamilton of kampioenschapsleider Verstappen, die ook allebei geen punten scoorden in Bakoe.

Nu in zijn vijfde jaar bij Mercedes, trainde hij zichzelf mentaal meer dan ooit om te proberen dit jaar wel mee te doen om de titel van 2021. Het werk werpt tot nu toe geen vruchten af, maar met mogelijk nog 17 races te gaan, ziet Bottas geen reden om de handdoek in de ring te gooien ondanks zijn enorme achterstand op de twee koplopers.

Volgens de coureur met startnummer 77 zit het vooral in zijn hoofd: "Zeker, de mentale kracht is getest. Het was niet de makkelijkste race in Azerbeidzjan. Dus ja, ik zou zeggen dat er tegenslagen zijn geweest, en het gaat er allemaal om hoe je daarvan terugkomt en hoe je vooruit gaat."

“Het is voor mij geen optie om gezien te worden als een 'loser' dus dat is niet iets waar ik in meega. Ik ben mentaal nog steeds erg sterk en wetende dat er een lang seizoen voor de boeg is, ben ik ervan overtuigd dat er nog veel goede gevechten gaan komen en hopelijk ook overwinningen."

"Ik heb het volste vertrouwen in mezelf en voor ons als team dat we nog tijd hebben om goede dingen te doen."