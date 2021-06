Te koop: Schumachers eerste F1-bolide

De Formule 1-wagen waarin Michael Schumacher zijn Grand Prix-debuut maakte in 1991, staat te koop. Aan de Jordan 191 - Ford Cosworth HB met de herkenbare 7UP-livery hangt een stevig prijskaartje. De huidige eigenaar wil er minimaal 1,45 miljoen euro voor. De wagen wordt dan wel compleet aangeleverd, met motor en al.

Veel kilometers heeft Schumacher niet gereden in de opvallende Jordan-bolide. De zevenvoudig wereldkampioen kwam alleen tijdens de Grand Prix van België in actie mer deze wagen, als vervanger van Betrand Gachot. Vanaf de zevende startpositie kwam het sprookjesdebuut na enkele honderden meters abrupt tot een einde. Een kapotte koppeling deed de Duitser de das om.

Toch had Schumacher veel indruk achtergelaten door zijn sterke en verrassende kwalificatie. Het team van Bennetton onder leiding van Flavio Briatore twijfelde geen moment en lijfde de Duitser meteen in. Eddie Jordan wilde Schumacher niet laten gaan en probeerde via een rechtzaak de transfer te blokkeren. De Ierse teambaas verloor deze zaak, omdat er geen contract was ondertekend tussen team en coureur.

Bij Bennetton pakte 'Shumi' zijn eerste overwinning (1992) en twee wereldititels (1994 en 1995).