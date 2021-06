Gerhard Berger: "Bottas moet snel zijn vorm weer terug gaan vinden"

Valtteri Bottas zal een belangrijke rol spelen in de onderlinge strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen om het wereldkampioenschap 2021. Met George Russell die duidelijk klaarstaat in de coulissen, werd de druk op Bottas om zijn plaats bij Mercedes na 2021 te behouden tot koortsachtige hoogte gestuwd met zijn slechte weekend in Bakoe.

Voormalig F1-coureur Nick Heidfeld vertelde f1-insider.com dat Bottas voor het eerst sinds 2017 ervaart wat het is om tegen Hamilton te strijden die vol gas racet. Heidfeld: "Hamilton voelt de druk van Verstappen en pusht echt. Daarom zien we waarschijnlijk de beste Hamilton aller tijden. Het is normaal dat zelfs hele goede coureurs als Bottas dan een probleem hebben."

Bepalende rol Bottas en Perez

Waar Pierre Gasly en Alex Albon echter niet naast Verstappen schitterden bij Red Bull, komt Sergio Perez nu op volle snelheid in de tweede auto.

F1-legende Gerhard Berger denkt dat dat bepalend kan zijn voor het wereldkampioenschap. "De teamgenoten zijn erg belangrijk", zei de voormalige Formule 1-coureur en huidige baas van de DTM-serie. "Daarom was de overwinning van Perez in Bakoe zo'n goed resultaat voor Red Bull - omdat het Perez versterkt en zijn zelfvertrouwen opbouwt."

"Zelfs voor de uitvalbeurt van Verstappen was Perez een grote hulp voor Max. Dat is precies wat Red Bull nodig heeft.

Over Bottas is Berger minder te spreken maar de Oostenrijker heeft wel een advies: "Ik weet niet wat er met Bottas aan de hand is, maar hij moet zijn vorm terug vinden. Omdat één ding duidelijk is; de strijd tussen Hamilton en Verstappen zal tot een hoogtepunt komen waarbij Perez en Bottas daarin een belangrijke rol gaan spelen."