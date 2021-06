GP's Japan, Mexico, Brazilië en Australië op losse schroeven, Quatar mogelijke vervanger

Alternatieve locaties staan ​​in de rij voor mogelijk lege plekken op de 2021 Formule 1-kalender. De race in Singapore is het laatste slachtoffer van de aanhoudende coronacrisis, maar Auto Motor und Sport-correspondent Michael Schmidt beweert dat Turkije de waarschijnlijke vervanger zal zijn.

Verdere annuleringen zijn ook later in het seizoen niet uitgesloten, waarbij de Grands Prix in Japan, Mexico, Brazilië en Australië er allemaal bijzonder bedreigd uitzien.

F1 CEO Stefano Domenicali is echter vastbesloten om het aantal races op het record van 23 te houden. "Plannen is nog moeilijker dan vorig jaar", legde de Italiaan uit. "Reis- en quarantaineregels veranderen voortdurend."

De kansen om de Japanse GP te organiseren zullen sterk toenemen als de Olympische Spelen volgende maand worden gehouden, maar uit een peiling blijkt dat slechts de helft van de bevolking gelooft dat het wereldwijde evenement in Tokio door zal gaan.

Tweede race op Indianapolis

Schmidt meldt dat, in het geval van annulering, Maleisië en mogelijk China de potentiële kandidaten om de Japanse Grand Prix op Suzuka te vervangen. Hij voegde eraan toe: "Vanwege het strikte beleid in Australië en de P1-virusvariant in Brazilië, zijn die twee races ook echt twijfelachtig aan het worden. Mogelijke alternatieve oplossingen zouden een tweede GP van de VS zijn, hetzij in Austin, hetzij met een terugkeer naar Indianapolis", zei Schmidt.

"Er zou ook een tweede Grand Prix in Bahrein kunnen worden gehouden op de korte variant van de baan, terwijl sommige mensen zelfs Losail in Qatar in beeld brengen", voegde hij eraan toe. "Het ziet er echter niet naar uit dat de Formule 1 naar Duitsland zal terugkeren. De Nürburgring en Hockenheim voeren momenteel geen echte discussies over een mogelijke vervangende race."