Leclerc moest uitwijken voor boomtak waardoor hij gevecht met Hamilton verloor

Charles Leclerc heeft onthuld dat hij de leiding van de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag verloor van Lewis Hamilton nadat hij een boomtak op het circuit in bocht 15 had ontweken. Leclerc leidde de eerste twee ronden in Bakoe nadat hij zaterdag zijn tweede pole position voor Ferrari had behaald, maar werd gepasseerd door Hamilton in zijn Mercedes toen ze over startfinish kwamen.

Hamilton was erin geslaagd om tijd te winnen op Leclerc via de laatste sector met hoge snelheid, en kreeg de inhaalactie pas voltooid in bocht 1. Leclerc verloor vervolgens plaatsen aan de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez binnen de volgende vijf ronden, waardoor hij op de vierde plaats was beland.

DRS en afsnijden

De Ferrari-coureur heeft onthuld dat een verdwaalde boomtak op de baan in bocht 15 hem ertoe aanzette de bocht af te snijden en vervolgens terug te gaan om ervoor te zorgen dat hij geen blijvend voordeel op Hamilton kreeg, waardoor de Mercedes kon sluiten. Verstappen had tijdens de race een soortgelijke ontwijkende actie.

Leclerc zei hierover: "In de eerste paar ronden ging het redelijk goed. Daarna gebeurde er iets waarvan ik denk dat het niet op tv te zien was. Er lag een deel van een boom in het midden van bocht 15, en daar verloor ik behoorlijk wat tijd. Ik sneed de baan af en ik was bezorgd om tijd te winnen op Lewis die de baan niet had afgesneden. Dus ik vertraagde en toen haalde hij me in."

"Vanaf dat moment was het best moeilijk, want ik zat achter Lewis in vuile lucht, waar ik een beetje moeite mee had. Zodra ik de DRS verloor, haalde Max me in. Dan zit je gewoon in een vicieuze cirkel die heel moeilijk is, omdat ik overal auto's om me heen had die wat meer snelheid hadden dan ik."