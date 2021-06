Sergio Perez op roze wolk na zijn overwinning in Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe: "Geweldige dag"

Mexicaan Sergio Perez wint een dramatische Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. De race werd herstart na een klapband van Max Verstappen, waarmee hij twee ronden voor het einde van de race uitviel vanaf de eerste positie.

Bij de herstart lijkt Lewis Hamilton Sergio Perez in te halen, maar de Brit remt te laat bij de eerste bocht en schiet recht door, waar hij links had moeten gaan. De zevenvoudig wereldkampioen valt terug naar de laatste positie. Sergio Perez wint zo voor Sebastian Vettel en Pierre Gasly.

Sergio Perez kan zijn geluk niet op na de race. "Ik ben zo blij. Eerst wil ik zeggen dat ik meeleef met Max Verstappen, want hij reed een ongelofelijke race. Hij had echt verdiend om te winnen. Het zou geweldig geweest zijn om een 1-2 te scoren voor het team, maar uiteindelijk is het een geweldige dag voor ons."

Perez vervolgt: "Wij waren dichtbij om uit te vallen, maar gelukkig kregen we het voor elkaar om de race uit te rijden. Het was best moeilijk om het tot het einde uit te houden."

Lewis Hamilton wist Perez de hele race op te jagen, maar Perez kon hem achter zich houden. "Bij de herstart remde ik zo laat als ik maar kon, maar helaas werkte dat voor Lewis niet. Het is een geweldige dag voor ons."

Perez kijkt dan ook met vertrouwen uit naar de rest van het seizoen nu hij zijn eerste overwinning voor Red Bull Racing op zak heeft. Perez: "Dit doet veel goeds voor mijn zelfvertrouwen en ik zie de komende races dan ook hoopvol tegemoet."

Hamilton viel na zijn bijzondere fout terug naar de zestiende plaats en viel net als zijn titelrivaal Verstappen buiten de punten.