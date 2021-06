Sergio Perez liep eerste startij mis: "Ik heb het zelf verpest"

Sergio Perez was behoorlijk pissig na de kwalificatie van zaterdag in Bakoe. De Red Bull-coureur maakte een fout in Q3 die hem waarschijnlijk een plek op de eerste startrij heeft ontnomen. De vorm van Perez in de vrije training voorspelde een sterke prestatie in de kwalificatie.

Maar een fout bij zijn eerste run in de top 10-kwalificatie terwijl hij achter de McLaren van Lando Norris reed, zorgde ervoor dat hij op de zevende plaats eindigde op 0,699 seconde achterstand van polesitter Charles Leclerc.

Helaas, net als voor zijn teamgenoot Max Verstappen, werd de tweede run van de Mexicaan verpest door een rode vlag die in de laatste minuten van de sessie werd veroorzaakt door de crash van Yuki Tsunoda in bocht 15.

Te dicht op Norris

De Mexicaan was op zijn zachtst gezegd niet blij: "Het was een grote teleurstelling vandaag. Ik zat in een geweldige ronde, in bocht 4. Ik was ongeveer twee tienden sneller dan de tijd die ik had staan, toen ik mijn wielen blokkeerde. Ik denk dat ik te dicht bij Lando reed en de wind stak op. Door die fout bij het aanremmen verpeste ik mijn ronde."

"Ik was er vrij zeker van dat ik er een goede rondetijd uit zou halen. We zijn het hele weekend sterk geweest. In Q3, toen het er echt toe deed, was het een ramp."

Eerste startrij

Perez was ervan overtuigd dat een plek op de eerste startrij een zekerheid was geweest. Maar de Red Bull-coureur blijft vol vertrouwen een goed resultaat te behalen op zondag.

"Ik ben heel, heel pissig vandaag, aangezien we zeker in de top twee zouden moeten staan, op zijn minst op de eerste rij. Er zijn veel positieve punten. Ik denk dat we ook een sterk racetempo moeten kunnen hebben."