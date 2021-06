Tsunoda schuldig aan crash Sainz: "Ik zag rook"

Carlos Sainz zat ook dit weekend in een goede flow maar crashte tijdens de kwalificatie in Bakoe in Q3, luttele seconden na de crash van Yuki Tsunoda op hetzelfde punt op het circuit.

Hoewel de beelden van beide crashes duidelijk hebben gemaakt dat het twee op zichzelf staande incidenten zijn, komt bij Sainz een oude eigenschap naar boven; de schuld geven aan een ander.

Hard op de rem trappen

Na de kwalificatie zei de Spanjaard er het volgende over: "Ik reed 330 kilometer per uur. Ik zag rook, dus ik weet niet wat hij (Tsunoda) in die bocht heeft gedaan, dus ik wist niet of hij was gecrasht, maar ik trapte op mijn rem. Het was duidelijk dat ik hard trapte omdat ik de bocht wilde halen en plots zie ik dat hij crashte en moest ik uitwijken. Dat was niet ideaal."

"Dit is nu de tweede race op rij er direct voor mij iemand crasht en een code rood veroorzaakt in Q3. Misschien had ik dit keer tijdens mijn eerste run in Q3 een slipstream moeten geven aan Charles Leclerc, waardoor hij twee tienden had kunnen winnen op het rechte stuk en pole kon pakken. Dat was althans ons plan om te doen, zoals alle andere coureurs dat ook proberen, om in een trein van wagens te komen, alleen willen wij niet de eerste zijn in de rij."

"Ik bevond me in een goede positie, want in de tweede bocht bleek ik al 2 tienden sneller dan mijn snelste ronde, dus ik had zeker een snellere tijd neer kunnen zetten. Maar zoals gezegd gebeurde die crash voor mij en dat is pijnlijk, ook al hoort het erbij. Mijn crash heeft niet veel schade opgelopen, ik hoop dat ik op zijn minst vanaf P5 kan starten en een goed resultaat kan rijden."