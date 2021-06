Charles Leclerc pakt pole position na afgevlagde kwalificatie vanwege crashes: "Het was een shit-rondje"

Charles Leclerc pakt pole position in de Grand Prix van Azerbeidzjan in de straten van Bakoe. In het laatste kwalificatiedeel zet Leclerc bij de eerste doorkomst zijn snelste tijd neer mede doordat hij een slipstream weet te pakken achter Lewis Hamilton. Dat bleek een belangrijke zet, aangezien Yuki Tsunoda zijn AlphaTauri in de laatste seconden van de kwalificatie in de muur zet; vlak achter hem gaat ook Carlos Sainz in de fout doordat hij zich laat afleiden door Tsunoda.

Charles Leclec pakt zo wederom de poleposition na een code rood, in Monaco pakte hij ook de eerste plaats en ging vervolgens zelf de muur in waarna niemand kon verbeteren.

Leclerc is verheugd: "Het was echt een shit-rondje, om eerlijk te zijn. Er waren wel twee of drie ronden waar ik fouten maakte, maar natuurlijk had ik een 'tow" (slipstream, red.) van Lewis in de laatste bocht, en dat bracht mij wel een beetje. Maar ook zonder slipstream hadden we het misschien wel gehaald. Het is dus een goede dag, ik had niet gedacht dat wij zou snel zouden kunnen zijn als dat wij vandaag waren."

Achter Leclerc starten Lewis Hamilton en Max Verstappen.