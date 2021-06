Spa-Francorchamps krijgt toestemming voor 75.000 fans op tribunes

Gisteren werd bekend dat de Grand Prix van Singapore is geannuleerd door de F1-organisatie. Dat komt door de inreisbeperkingen om coronabesmettingen te voorkomen. In België ziet het er beter uit, want Spa-Francorchamps heeft toestemming gekregen om fans op de tribunes te ontvangen.

Hierdoor kan de Belgische Grand Prix definitief doorgaan. In feite hebben de Belgische autoriteiten groen licht gegeven voor een menigte van 75.000 per dag bij de Formule 1-race van Spa, waarbij toeschouwers ofwel een bewijs van vaccinatie of een negatieve test nodig hebben.

"Vanaf 13 augustus zouden grote evenementen mogelijk zijn in België, met een maximum van 75.000 deelnemers", zegt VRT NWS, een Vlaamse staatsomroep. "Het gaat om evenementen als Pukkelpop, Tomorrowland en F1 GP van België op Spa-Francorchamps."