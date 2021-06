F1 cancelt Grand Prix van Singapore van 2021

De F1-organisatie heeft besloten dat de Grand Prix van Singapore in 2021, die gepland stond voor september, te cancelen. Dit besluit is genomen na overleg met de lokale autoriteiten, die het niet wenselijk achten om op dit moment de race te rijden op het stratencircuit, waar in 2019 Sebastian Vettel nog wist te winnen met Ferrari.

Volgens de BBC is de Grand Prix van Singapore geannuleerd vanwege de inreisbeperkingen die momenteel gelden. Onder de huidige omstandigheden, waarvan verwacht wordt dat ze niet op tijd verdwenen zijn, is het niet mogelijk om met het hele F1-circus naar Singapore te reizen.

Alternatieven

Er wordt al wel gekeken naar alternatieven, omdat er uiteraard nog een aantal maanden te gaan is. Zo zijn onder andere Turkije en Canada in beeld. De Grand Prix van Canada werd gecanceld en als vervanger kwam Turkije, maar dat had ook grote inreisbeperkingen voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk, waardoor ook Turkije af werd gezegd. Als vervanger van Turkije zijn nu twee races in Oostenrijk.

Dat is meteen een ander alternatief voor Singapore. Er gaan geruchten in de paddock van Bakoe dat men kijkt om twee races in Amerika te houden - een lang gekoesterde wens van de Formule 1, zeker nu het Amerikaanse Liberty Media eigenaar is van de F1.