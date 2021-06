"Michael Schumacher zou zonder ski-ongeval nu succesvol teambaas zijn"

Michael Schumacher zou waarschijnlijk top-manager of teambaas zijn geworden als hij niet zijn ski-ongeluk had meegemaakt. Dat zegt voormalig Mercedes motorsport-baas Norbert Haug.

Er is nog altijd vrijwel niets bekend over de toestand van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, die sinds 2013 niet meer in het openbaar te zien is geweest na het ongeval.

Haug zegt dat Schumacher indien hij zijn verwondingen niet zou hebben hoeven meemaken, hij nu waarschijnlijk een succesvolle leider zou zijn in de top van de autosport.

Haug: "Hij zou het geweldig hebben gedaan als topmanager, dan was hij zeker niet minder succesvol buiten de auto dan hoe hij successen behaalde in de auto."

De Duitse voormalig Mercedes-topman werkte met Schumacher als jongeling in de wereld van de sports cars. Later kwamen de twee Duitsers elkaar ook in de Formule 1 weer tegen.

Tegen Auto, Motor und Sport zegt Haug: "In zijn persoonlijke ontwikkeling hanteerde Schumacher ook een tempo dat niet veel onder zou doen aan de snelheid die hij op de circuits aan de dag legde."

Haug vervolgt: "Hij sprak perfect Engels, was super fit, was slim en hij zat altijd vol energie. Als coureur was hij bijzonder leergierig en hongerig naar kennis en hij ging echt tot het uiterste om dingen tot de bodem uit te zoeken."

Haug vervolgt: "Michael was altijd empatisch als hij zaken regelde met zijn monteurs en teamleden. Hij wist iedereen te motiveren, wist iedereens verjaardag uit het hoofd, hij stelde iedereen vragen over hun families."