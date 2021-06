Palmer ziet worsteling van Ricciardo: "Er is iets aan de hand"

Jolyon Palmer vindt de worsteling van Daniel Ricciardo bij McLaren heel raar, vooral gezien het feit dat andere coureurs bij hun nieuwe team langzaam aan de betere hand lijken te komen. De Australische coureur heeft niet een beste start van zijn McLaren-carrière gemaakt en reed in de eerste vijf races vaak achter teamgenoot Lando Norris aan.

Het dieptepunt kwam vorige week in Monaco toen hij Norris voorbij moest laten, die zijn tweede podium van het seizoen opeiste terwijl Ricciardo geen punten scoorde.

Ziet er niet goed uit

Voormalig F1-coureur Palmer ziet de vorm van de 31-jarige en zei dat hij het allemaal heel raar vindt: "Er is iets aan de hand, het is heel raar. We zijn vijf races bezig, dus laten we iets meer de tijd nemen om hem definitief te beoordelen. In Barcelona reed hij goed en versloeg Lando, zelfs Bahrein, zijn eerste race was hij sneller dan Norris."

"Het weekend in Monaco was echter verbijsterend. Het is raar dat hij zoveel moeite heeft, net zoals in Imola waar hij zowel in droge als natte omstandigheden ver van Norris verwijderd was qua snelheid. Toen kon hij echter terugvallen op het feit dat alle coureurs die een overstap hadden gemaakt naar een nieuw team het moeilijk hadden, het leek alsof zij allemaal moeite hadden."

"Nu een paar races later eindigt Vettel als vijfde in een Aston Martin met een geweldige race, matcht hij de snelheid van Stroll en je ziet dat hij vooruit gaat. Datzelfde geldt voor Perez, die zich in Imola gewoon op de eerste startrij kwalificeerde. Perez was dan wel weer slecht in Monaco, maar laten we ook niet vergeten dat Max Verstappen daar ontketend was. Het gat tussen Perez en Verstappen ziet er niet goed uit, maar dat is nog altijd kleiner dan die tussen Ricciardo en Norris."