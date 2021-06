Villeneuve denkt dat Red Bull het winnen van de wereldtitel is verleerd

Volgens Jacques Villeneuve kan Red Bull hun gebrek aan recente ervaring wat betreft het binnen slepen van het wereldkampioenschap wel eens parten spelen dit jaar. Vooral waar het gaat om strategische keuzes is Red Bull in het nadeel, zo merkt Villeneuve op.

Red Bull Racing wist vier op een rij te scoren wat betreft het wereldkampioenschap Formule 1, maar de laatste keer dat de stierenstal het beste materiaal en de beste rijder bleek te bezitten, is inmiddels al dik zeven jaar geleden.

Jacques Villeneuve signaleert dat Mercedes in de eerste vijf races net wat beter presteert qua tactiek. Volgens de wereldkampioen van 1997 heeft dat te maken met de routine die Mercedes de laatste zeven jaar heeft opgebouwd wat betreft het binnen hengelen van wereldtitels. Ook speelt Valtteri Bottas een grotere rol als ondersteunende tweede coureur die veelal in dienst rijdt van zijn teamgenoot Hamilton, zo constateert Villeneuve in gesprek met Motorsport-Magazin.com.

Verleerd om voor de titel te knokken

Villeneuve: “Red Bull is het niet meer zo gewend om te knokken voor titels. Daardoor hebben zij al steken laten vallen qua strategische keuzes. Het is echter een heel lang seizoen en het zal zich naar verloop van tijd wel uit balanceren.”

Villeneuve prijst de getalenteerde groep mensen die rondom Max Verstappen is verzameld bij Red Bull Racing. “Zij hebben geweldige mensen daar, dus dat zit wel snor. Het grotere probleem is dat Sergio Perez zich nog niet in het gevecht heeft getoond. Hij is weliswaar snel, maar op een of andere manier gingen dingen toch nog niet helemaal vlekkeloos.”

Tweede auto biedt zoveel meer mogelijk qua strategie

Villeneuve noemt daarbij een concreet voorbeeld: “Neem bijvoorbeeld de race op Imola, daar kwalificeerde hij zich op de eerste startrij. Mercedes had twee auto’s en zij konden Bottas inzetten. Als je twee auto’s hebt maakt dat de dingen wel veel gemakkelijker wat betreft de strategie.”

Andere soort druk op Lewis Hamilton

Voor Lewis Hamilton is het ook lang geleden dat hij zó onder druk stond in de strijd om de wereldtitel. Zijn laatste serieuze tegenstand in een titelgevecht was in 2016 toen Hamilton van zijn teamgenoot Rosberg verloor. Hamilton werd door Rosberg serieus bedreigd waarna uiteindelijk Rosberg de wereldtitel pakte. Aan de daar op volgende jarenlange dominantie van Hamilton lijkt nu een einde gekomen nu Red Bull voorlopig eerste staat in de tussenstand van het WK. De nieuwe druk die Hamilton nu ervaart, noopt de zevenvoudig wereldkampioen ertoe het kampioenschap anders te benaderen dit jaar, zo analyseert Villeneuve.

Hamilton agressiever in gevecht met Verstappen

Wat betreft de wiel-aan-wiel gevechten tussen Verstappen en Hamilton denkt Villeneuve dat Hamilton agressiever was dan hij normaal gesproken is, puur omdat hij volledig is gefocust op het gevecht met Verstappen. “Meestal houdt Lewis het wel netjes. Hij gaat echt tot de absolute limiet. Het lijkt zo beheerst, maar dat is het niet. Zij zijn daar beiden erg goed in.”

Villeneuve vervolgt zijn analyse door ook hier de vergelijking te trekken met de titanengevechten tussen Hamilton en Rosberg in 2016.

Rosberg versus Hamilton

Jacques Villeneuve: “Lewis heeft dergelijke gevechten ook gehad met Nico Rosberg in het verleden. Hij ging echt alleen tot dat exacte punt tot waarvan mensen het van hem verwachtten, dat deed hij dan met opzet. Dat was het kleine verschil tussen Lewis en Nico destijds. Bij Nico was het duidelijk, bij Lewis was dat het niet. Nu wordt dat van Verstappen verwacht, daarom kijk je er op die manier naar, omdat het wordt verwacht.”