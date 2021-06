Dit is de strategie van McLaren voor de sprintraces

Technisch directeur James Key van McLaren heeft uitgelegd hoe het team zich zal voorbereiden op de sprintkwalificaties van dit jaar. De sprintkwalificatie zal in juli zijn debuut maken tijdens de Britse Grand Prix, waarbij Silverstone gastheer is van de eerste van drie proeven met sprintraces die in 2021 zullen plaatsvinden.

De introductie verandert het hele format van een raceweekend, waarbij de traditionele kwalificatie is verplaatst naar vrijdag. De coureurs hebben dan slechts één vrije training waarna op vrijdagmiddag wordt gekwalificeerd.

Verandering van aanpak

Key denkt niet dat dit de manier waarop McLaren zich voorbereidt op raceweekenden enorm zal veranderen, maar zegt wel dat er wat veranderingen zullen zijn in de voorbereidingen.

"Onze engineers van de simulator hebben geprobeerd een idee te krijgen van hoe het weekend zal verlopen met deze regels. Ik denk niet dat het echt iets verandert voor ons, vanuit het perspectief van de auto, behalve dat we ons afvragen hoe we ons snel kunnen aanpassen aan een andere set-up voor het weekend. Die weekenden zullen we dus op een andere manier moeten proberen te benutten."

Onderdelen moeilijk te vervangen

Concreet is hij van mening dat het introduceren van nieuwe onderdelen voor de auto tijdens die weekenden moeilijk, zo niet onmogelijk zal zijn.

Dat zal geen groot probleem zijn, omdat teams dit vanwege reglementaire beperkingen dit seizoen sowieso niet al te vaak kunnen doen, maar hij verwacht nog steeds dat het team zich daaraan zal moeten aanpassen en meer tijd zal besteden aan het gebruik van de simulator.

"Als je bedenkt wat we in Barcelona hebben gedaan met al die nieuwe aerodynamische onderdelen, dan is het heel moeilijk om dat in een sprintraceweekend te doen. Er is gewoon niet genoeg tijd. Ik denk dat we zo’n weekend technisch anders zullen benaderen. We zullen ons beter voorbereiden op de set-up en we zullen zeker nog veel meer werk in de simulator moeten doen om te zien hoe een sprintrace zou kunnen uitpakken."

"Dan is het een kwestie van finetunen. Ik denk dus dat het een kwestie wordt van een extreem goede voorbereiding en een heel duidelijk testprogramma voor de coureurs."