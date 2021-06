David Coulthard over huidige stand van zaken Formule 1: "Al dat gedoe om banden is super saai"

Ex Formule 1-coureur David Coulthard is van mening dat de huidige Formule 1 té gedomineerd wordt door bandenmanagement. De Schot, die zelf twaalf races won in zijn vijftienjarige Formule 1-carrière, heeft met verschillende merken banden gereden, en meent dat er in zijn tijd minder nadruk kwam te liggen op hoe goed een coureur met banden om kon gaan.

"Ik heb op Goodyears gereden, op Bridgestones en op Michelins", zo vertelt Coulthard in een interview met RaceFans.net. "Geen van die merk banden zou ik 'slechte banden' kunnen noemen. Uiteraard waren er tijden dat de Bridgestones of Michelins een voordeel hadden op bepaald circuit, maar over het algemeen waren het prima bedrijven om mee te werken. Ze ontwikkelden veel nieuwe soorten banden."

Coulthard benadrukt dat er in zijn tijd geen sprake was dat er een optimale window is qua temperatuur, en dat er nooit werd gezegd dat je nooit voluit kon gaan. "In mijn tijd hadden we het nooit over warmte-degradatie", zo vertelt Coulthard verder. "Er werd ook nooit gezegd dat je niet voluit mocht gaan. De banden waren het snelst als ze nieuw waren, en werden gelijkmatig langzamer. Misschien ontstonden er wat blaren, maar het waren nog steeds banden aan het einde van de dag."

In 2011 verving Pirelli Bridgestone als de enige bandenleverancier in de Formule 1. Toentertijd introduceerde zij banden die snel langzamer werden, zodat de teams beschikking hadden tot meerdere strategieën. Een decennium later zijn de banden een stuk duurzamer, wat ervoor heeft gezorgd dat teams vaak genoeg aan hun coureurs melden dat ze niet te hard mogen rijden. Coulthard zelf is hier totaal niet van onder de indruk.

"Dit hele tijdperk van Pirelli is voor mij ontzettend saai om over te praten", zo laat Coulthard weten. "Ook is het voor mij super saai om naar coureurs te moeten luisteren die maar blijven praten over hoe zij te hard rijden aan het vermijden waren."

Echter, Coulthard is niet van mening dat een nieuwe bandenleverancier in de mix stoppen problemen zal oplossen in de Formule 1. "We hebben krachtbron-oorlogen, we hebben chassis-oorlogen en we hebben coureurs die met elkaar strijden - tegelijkertijd hebben we maar één bandenleverancier waar iedereen over klaagt. Ik zou voorstellen dat de sport switcht naar Avons of Goodyears, en dat we zodoende twee generieke banden hebben zodat we niet meer naar die onzin van de coureurs hoeven te luisteren", zo concludeert Coulthard.