Komt er een Grand Slam in de F1?

De Formule 1 denkt na om extra punten te geven voor het 'perfecte weekend' voor een coureur. Als tijdens een F1-weekend met twee races een coureur in staat is om pole position, de overwinning in de sprintrace en de hoofdrace te pakken, dan zou dit extra punten op moeten leveren.

Men denkt nu na om deze proef toe te voegen, aan de 3 raceweekenden die dit jaar gehouden worden met 2 races in een Grand Prix-weekend.

"Het is een formule die meer inhoud voor televisie biedt en de mogelijkheid biedt voor organisatoren om de belangstelling over meerdere dagen te spreiden", zei F1-CEO Stefano Domenicali. De eerste proef is in juli tijdens de Britse GP op Silverstone.

"Voor de coureurs denken we aan bonuspunten voor degenen die de Grand Slam weten te behalen; de pole position, de overwinning in de sprintrace en de overwinning in de Grand Prix. Als het lukt, kan het de manier worden om de meest historische en iconische Grand Prix permanent te runnen."

Volle bak toeschouwers Silverstone

De Italiaan heeft er ook vertrouwen in dat de toeschouwers nu gestaag terugkeren naar de circuits terwijl de Formule 1 en de wereld zich aanpast aan de coronasituatie.

"Ik hoop het", zei de voormalige Ferrari-baas. "In Monaco hadden we al 7.500 mensen per dag, allemaal onderworpen aan corona-tests. In Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland zouden we toeschouwers moeten hebben en, indien bevestigd, op Silverstone zou het zelfs een full house moeten zijn", zei hij tegen La Gazzetta dello Sport.

"In Texas is de gezondheidssituatie al genormaliseerd en ik hoop dat in september ook in Monza iets soortgelijks kan gebeuren."