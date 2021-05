Franse en Oostenrijkse races openen tribunes voor toeschouwers

De komende races op Paul Ricard en de Red Bull Ring lijken te worden bijgewoond door enkele diuizenden Formule 1-toeschouwers. Tot dusver in 2021 is het fenomeen van 'spookraces' begonnen af ​​te nemen, met een beperkte drukte die nu door lokale jurisdicties vaak wordt toegestaan ​​op de tribunes.

Komend weekend zijn er echter geen toeschouwers in Baku. De organisatie heeft dat inmiddels bevestigd: "Het raceweekend van 2021 is te snel aangebroken om het evenement veilig te organiseren met aanwezige fans."

Gezondheidsverklaring

Maar de Franse GP in Paul Ricard is de race na Baku en volgens Ouest-France betekent de introductie van een 'gezondheidsverklaring' dat 15.000 toeschouwers groen licht kunnen krijgen om plaats te nemen op de tribunes. De krant zei dat fans ofwel een negatieve PCR- of antigeentest, een 'certificaat van herstel' van corona of een bewijs van vaccinatie moeten overleggen.

Wat betreft de double-header op Red Bull's Oostenrijkse GP-locatie in Stiermarken, beweert de krant Kleine Zeitung dat er momenteel besprekingen op regeringsniveau plaatsvinden met een beslissing die op vrijdag moet worden genomen. Tickets zijn al in de verkoop, maar het rapport zei dat het niet duidelijk is hoeveel toeschouwers boven de huidige limiet van 3.000 personen op buitensportevenementen zullen worden toegelaten.