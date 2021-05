Corona gooit weer roet in het eten: "Twee Grands Prix in Oostenrijk op losse schroeven"

Het ambitieuze plan van de Formule 1 om 23 races in één seizoen af te werken viel vorig jaar vanwege corona in duigen. Het plan was voor dit jaar opnieuw opgetuigd, en hoewel er op dit moment 23 race-weekenden op de kalender staan, is het de vraag of het dit jaar wel gaat lukken.

De Formule 1 lijkt namelijk moeite te hebben om een volledige kalender van 23 races voor 2021 intact te houden. Tot dusver zijn verschillende races uitgesteld, geannuleerd of hebben een nieuwe datum gekregen. De nieuwste oplossing om tot een totaal van 23 races te komen, is een tweede race in Oostenrijk te houden - net als vorig jaar, nadat de Grand Prix van Canada en daarna Turkije werden geannuleerd.

Landingsverbod Engeland

Ondanks de gretigheid van circuiteigenaar Red Bull om een tweede race in Stiermarken te organiseren, meldt Sky Duitsland dat de coronacrisis in 2021 opnieuw roet in het eten kan gooien.

"De Oostenrijkse regering heeft vanaf 1 juni een landingsverbod ingesteld voor vliegtuigen uit Groot-Brittannië", meldt de Duitse omroep. "Hoe lang het verbod zal duren, kan op dit moment niet worden voorspeld. Met zoveel Formule 1-teams die in Engeland gevestigd zijn, kan dat een probleem zijn. Maar met een paar weken tot de twee races kan de situatie tegen die tijd veranderen."

F1-kalender

De Grand Prix van Stiermarken staat op de F1-kalender voor 27 juni, de Grand Prix van Oostenrijk zou een week later verreden moeten worden op 4 juli.