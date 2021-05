Voormalig FIA-baas Max Mosley op 81-jarige leeftijd overleden

Voormalig FIA-president Max Mosley is overleden. Mosley werd 81 jaar. In zijn functie was hij jarenlang mede-eigenaar van de koningsklasse van de autosport.

Dat meldt The Sun. De voormalige FIA-baas was de jongste zoon van Oswald Mosley, de leider van van een Britse facistische beweging in de jaren '30 van de vorige eeuw. Max Mosley was zelf een coureur en advocaat voordat hij president werd van de overkoelepende autosportfederatie: Fédération Internationale de l'Automobile. In 1993 trad Mosley aan als baas van de internationale autosportbond.

"Zieke Nazi-orgie"

Mosley kwam in opspraak nadat er beeldmateriaal werd gepubliceerd waarin hij zou deelnemen aan een "zieke Nazi-orgie". De krant The News Of The World verloor een zaak na publicatie van verhalen over Mosley's vermeende deelname aan die orgie. Mosley zou te zien zijn geweest te midden van blote dames en Nazi-uitingen. Mosley spande een zaak aan tegen de krant en won die die zaak.

Het overlijden van Mosley is bevestigd door Bernie Ecclestone, de oud-Formule 1-baas. Mosley en Ecclestone werkten jarenlang nauw samen. Mosley leed aan kanker.

De slepende affaire en talloze rechtszittingen zorgden voor veel publiciteit. Mosley zou door de krant in een val gelokt zijn. Mosley won veel van de slepende rechtszaken die hij aanspande. Toch bleven de vermeende seksuele escapades hem achtervolgen, de verhalen bleven aan zijn beschadigde imago kleven.

Veiligheid in de autosport

Mosley heeft veel betekend voor de vooruitgang die de autosport boekte op het gebied van veiligheid. Zo was Mosley voorvechter van innovaties die niet altijd met applaus werden onthaald. Mosley zorgde voor de politieke wil en de middelen zodat er bijvoorbeeld kon worden gewerkt aan het HANS-systeem: Head and Neck Support.

Dat veiligheidssysteem werd bedacht door Dr. Robert Hubbard, maar Max Mosley zorgde voor de politieke wil en de middelen om het systeem te introduceren in de open-wiel racerij. Door dit systeem werd de nek van coureurs beter beschermd. De kans dat een coureur bij impact zijn nek zou breken werd hiermee verkleind.

Mosley leed aan kanker. Hij werd 81 jaar.