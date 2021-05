Sebastian Vettel lijkt het lek boven water te hebben en rijdt zich in de kijker tijdens Grand Prix van Monaco

Sebastian Vettel kwam als vijfde over de streep in Monaco. Hij wist zo flink wat indruk te maken en punten te pakken in zijn Aston Martin. Tijdens de kwalificatie kwam de Duitser ook al sterk naar voren toen hij zichzelf naar een achtste startplek wist te trainen.

Het zal vast toeval zijn dat Sebastian Vettel de sterren van de hemel rijdt sinds de komst van deze knappe James Bond-stunt-girl naar het team van Aston Martin. De aantrekkelijke dame vervult sinds een aantal dagen 'een grote variatie aan werkzaamheden en taken' binnen het groene team. Sindsdien gaat Vettel als een speer.

Gewenningsperiode is nu wel voorbij

De Duitse viervoudig wereldkampioen was indrukwekkend snel en lijkt de 'gewenningsperiode' van zich af te schudden. De viervoudig wereldkampioen heeft het hele weekend in Monaco de gang er flink in zitten. Het lijkt een keerpunt na een niet al te sterke start van zijn seizoen. Vettel nam afgelopen winter afscheid van Ferrari en moest zijn draai zien te vinden bij Aston Martin..

Terwijl Fernando Alonso en Daniel Ricciardo zich moeizaam door de straten van het prinsdom worstelen in voor hen ook nog redelijk 'nieuwe' auto's, lijkt Vettel inmiddels gewend aan zijn nieuwe team. De Duitser toont zich sterk in de sub-top en weet zelfs voor Lewis Hamilton te finishen.

Belangrijke dag

Vettel is dan ook blij na afloop van zijn race.

Vettel: "Het was een goede dag, ook om twee auto's in de punten te hebben. We hehben op dit moment gewacht. Het was een hele belangrijke dag voor ons allemaal, voor het team en de jongens. Dit is een fijne boodschap ook voor de jongens in de fabriek. Monaco heeft altijd de potentie om een spannende race te worden en het kwam gewoon onze kant op dit weekend", aldus een blije Vettel na afloop.”

Vettel ziet dan ook met vertrouwen uit naar de volgende races.