Suggesties David Coulthard: "Is Bottas in Barcelona gezegd dat hij weg moet voor 2022?

Voormalig F1-coureur David Coulthard heeft gesuggereerd dat de acties van Valtteri Bottas in Barcelona erop kunnen wijzen dat Mercedes hem niet vasthoudt voor 2022. Bij de Spaanse Grand Prix wist Max Verstappen bij de start de leiding van Lewis Hamilton af te pakken en hoewel de Brit van daaruit de aansluiting wist te behouden, bleek het moeilijk om een inhaalactie te maken zoals vaak gebeurt op het Circuit de Catalunya.

Dus besloot Mercedes om Hamilton voor de tweede keer een pitstop te laten maken, in de overtuiging dat het voordeel van de levensduur van de band de sleutel zou zijn om eindelijk de verdediging van Verstappen te doorbreken. Uiteindelijk werkte het plan, maar Hamilton ondervond onderweg wel wat weerstand in de vorm van zijn Mercedes-teamgenoot, Valtteri Bottas.

Bottas blokkeerde Hamilton met opzet

Mercedes verklaarde verder dat het de afwezigheid van DRS voor Hamilton was die de inhaalactie lastiger maakte, in plaats van dat Bottas weigerde opzij te gaan, maar Bottas zelf zei dat het een opzettelijke zet was en legde uit dat hij hier niet is om mensen langs te laten.

Het contract van Bottas loopt eind 2021 af en Coulthard vraagt ​​zich af of de Fin al is verteld dat hij geen nieuw contract voor 2022 krijgt. Dit zou mogelijk zijn actie in Barcelona verklaren.

Coulthard zegt in de podcast 'On the Marbles': "Ik vraag me af of hij echt de waarschuwing heeft gekregen dat het contract misschien niet wordt verlengd. Het is mogelijk. Toen ik McLaren verliet, vertelden ze het me in juni, toen de Franse Grand Prix was, ruim een jaar voordat mijn contract afliep."