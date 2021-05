Poging tot overvallen woning Perez, één van de bewakers neergeschoten

Vrijdagnacht heeft er een overval plaatsgevonden op de woning van Red Bull Racing-coureur Sergio Perez. Tijdens deze overval werd één van zijn bewakers neergeschoten. Naar verluidt is deze overval bij zijn woning aan de Mexico Avenue in Ladron de Guevara mislukt.

De bewaker in kwestie leeft nog maar is ernstig gewond. Naar verluidt is de familie van Sergio, echter, ongedeerd gebleven. Meer nieuws volgt!