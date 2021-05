'Mercedes heeft motoren teruggeschroefd tijdens vrije trainingen'

Italiaanse journalisten van Motorpsort.it beweren dat Mercedes de motor heeft teruggeschroefd in de vrije trainingen. Of Honda hetzelfde heeft gedaan, is volgens deze insiders niet duidelijk. In VT2 stond Ferrari verrassend met twee bolides bovenaan de tijdenlijst.



De journalisten stellen dat Mercedes reed met 40 pk minder na het zien van de telemetrie. Hoewel motorvermogen minder belangrijk is in de straten van Monaco, kan het wel verschil uitmaken of je op pole staat of niet. Als deze analyse klopt, is het gat van vier tienden van Ferrari naar Mercedes te verklaren. Of de Duitse succesformatie daadwerkelijk verstoppertje speelt, is afwachten tot na de kwalificatie.