Gasly spreekt van goede dag voor AlphaTauri en Honda

Pierre Gasly was donderdag erg te spreken over de snelheid van zijn AlphaTauri nadat hij tijdens beide vrije trainingen in de top zeven eindigde. De Fransman was tijdens de eerste sessie bijzonder indrukwekkend toen hij de vierde tijd neerzette. Na afloop zei hij zelfverzekerd rond te rijden door de straten van Monaco.

Pushen

Terugkijkend op een veelbelovende dag zei Gasly dat hoewel de middagsessie iets moeilijker was dan de ochtend, de tekenen goed zijn voor de Grand Prix van Monaco op zondag. De 25-jarige Fransman: "Het is een heel goede dag voor ons geweest. Qua snelheid was het geweldig en ik ben dit weekend sterk begonnen in Monaco. Ik had vertrouwen in de auto en kon hard pushen."

"De tweede sessie zijn we in de top tien geëindigd, dus daar zijn we nog steeds best tevreden mee, maar het was een stuk moeilijker in de auto. Hopelijk kan ik zaterdag met de jongens samenwerken om verbeteringen door te voeren op gebieden waar we het moeilijk hebben. Al met al zijn we best tevreden vanwege de goede start."

"Monaco is zo uniek - in termen van grip en het is ook erg hobbelig - dus we moeten uitzoeken wat het beste werkt met ons pakket om het hier goed te laten werken. We hebben een goede basis te pakken, maar hopelijk kunnen we ons blijven verbeteren voor de kwalificatie, aangezien we weten hoe cruciaal het is om ons goed te kwalificeren voor deze stratenrace."

Goede seizoensstart

Gasly kende een indrukwekkende start van het jaar, bereikte Q3 in drie van de vier races in 2021 en scoorde tot nu toe punten in drie races. Momenteel staat hij 10e in het kampioenschap, maar hij zou graag zijn beste resultaat (P7) in de eindstand willen verbeteren.