Olav Mol was "totaal verrast" door het nieuws over uitzendrechten Formule 1

Olav Mol vertelt was "totaal verrast" toen hij maandag Veronica Inside zat te kijken waarin Chris Woerts vertelde dat Ziggo de uitzendrechten voor de Formule 1 na dit seizoen verliest.

Mol wist van niets en zijn telefoon ontplofte, zo vertelt hij in gesprek met Formule1.nl. Ziggo kon niet opbieden tegen het bedrag dat NENT, Nordic Entertainment Group, op tafel legde.

"Kijk, deze gang van zaken is heel normaal. het feit dat er rechten van iets zijn, betekent dat er contracten van rechten zijn. En die contracten hebben een vaste looptijd. In die geval drie jaar. Dan stuurt de rechtenhouder Formula One Management in dit geval, alle zendgemachtigden op de Nederlandse markt een fax of brief net de mededeling dat de rechten vrijkomen. 'Heeft u interesse, meldt u zich dan aan. En als u zich binnen 24 uur niet meldt, dan gaan wij ervan uit dat u niet geïnteresseerd bent.' Dat daar vervolgens een buitenlandse partij uitkomt, daar had ik nooit rekening mee gehouden", zo wordt Mol geciteerd door Formule1.nl.

Mol laat in hetzelfde interview weten teleurgesteld te zijn dat de rechten niet bij Ziggo blijven. Of Mol en zijn mensen meeverhuizen is nog niet zeker, volgens Mol is het een logische volgende stap dat er gesprekken met hem en zijn mensen zullen volgen.

Mol vertelt in hetzelfde interview ook: "Ik ben netjes opgevoed en als iemand mij belt, neem ik de telefoon op. In dit soort gevallen ben ik ook intelligent genoeg om niet zelf te bellen. Zij hebben uiteindelijk iets en als ze iets van mij willen, dan hoor ik het wel. Wat het antwoord op de koffie betreft: dat komt goed uit, want ik houd van koffie."