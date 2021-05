'Ziggo Sport verliest TV-rechten Formule 1 na 2021'

Ziggo Sport lijkt de uitzendrechten van de Formule 1 te gaan verliezen aan een buitenlands bedrijf. Het zou dan gaan om het seizoen 2022 en later. Dit seizoen kunnen de fans nog wel genieten van de Formule 1 bij Ziggo Sport.

Chris Woerts, die altijd goed geïnformeerd is, weet dit tijdens de uitzending van Veronica Inside te vertellen. Tijdens de maandagavonduitzending vertelde hij dat Nordic Entertainment Group 30 miljoen gaat neertikken voor de rechten. Donderdag zou het bekend worden gemaakt. Olav Mol en Jack Plooij zouden mee verhuizen.

De Formule 1 was al jaren te vinden bij de extra tv-pakketen, Ziggo Sport en voorheen Sport 1. Daarvoor zat het op de open zenders, zoals RTL 7. De Formule 1 werd aantrekkelijk toen Max Verstappen het erg goed deed. De kijkcijfers stegen bij Ziggo Sport. Mede door de goede races van de Nederlander, is het erg aantrekkelijk om op de Nederlandse markt uit te mogen zenden. Er komt nu waarschijnlijk een extra pakket bij, waarvoor ook betaald moet worden.

Maar niet getreurd, dit seizoen is gewoon nog te volgen bij Ziggo Sport. Voor de mensen die helemaal van de TV-rechten af wil, is er F1 TV Pro. Het is een pakket van de Formule 1, waar je alle races live kan volgen met vele extra's.

John de Mol

In de wandelgangen wordt gesproken over de betrokkenheid van media-icoon John de Mol. De eigenaar van Talpa probeert al langer de F1-rechten te bemachtigen en dat lijkt nu via deze constructie gelukt, al wordt er gesproken over het uitzenden van de F1 in Nederland via een nieuw kanaal; VIAPLAY - een grote Scandinavische betaalzender.