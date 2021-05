Uitverkochte race op Zandvoort een voordeel voor Spa-Francorchamps

Nu de maatschappij langzaam maar zeker van het slot gaat, kunnen de promotors van de diverse Grands Prix ook weer beginnen te denken aan het toelaten van grote hoeveelheden publiek. In België zijn ze daar al redelijk ver mee. De Belgische regering heeft bekendgemaakt dat buitenevenementen vanaf eind juli weer 100 procent van hun toeschouwerscapaciteit mogen gaan benutten.

Daar kleven echter wel de nodige voorwaarden aan vast. Zo dient minstens 70 procent van de Belgische bevolking een eerste prik tegen het coronavirus gehad te hebben. Op dit moment is dat bij ongeveer 40 procent van de inwoners van België het geval. Daarnaast moeten er in totaal minder dan 500 coronapatiënten verspreid over de diverse intensive care-afdelingen liggen.

Desalniettemin is een Belgische Grand Prix eind augustus met fans langs het circuit van Spa-Francorchamps hierdoor een reëel scenario. De organisatie denkt te kunnen profiteren van de populariteit van de Formule 1 in Nederland en het feit dat de Nederlandse Grand Prix van een week later al volledig uitverkocht is.

Immers, als Zandvoort begin september dagelijks 100.000 toeschouwers mag ontvangen, dan kunnen de fans die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen een week eerder altijd nog terecht op Spa-Francorchamps. Mocht Nederland op dat moment nog niet zover zijn om de maatregelen te versoepelen en België wel, dan zullen ook de fans mét een kaartje voor de Nederlandse Grand Prix een poging wagen om in de Belgische Ardennen wel een glimp op te vangen van de Formule 1.

Kortom, Spa-Francorchamps en de Grand Prix van België bevinden zich in een gunstige positie. Melchior Wathelet, voorzitter van het circuit van Spa-Francorchamps, zegt in het AD: "Max Verstappen had de afgelopen jaren nooit een kans in Spa. Dit jaar wel, verwacht ik. Ik hoop dat veel mensen zeggen: we doen dit jaar een combi Spa-Zandvoort."

"Blijkbaar gaan de vaccinatiecijfers heel goed. En we zitten pas in mei, we hebben het over eind augustus. We hebben veel discussies gehad met de regering, maar die heeft begrepen dat wij een Grand Prix kunnen organiseren zonder risico te nemen. Alles is natuurlijk in de openlucht te doen, over een circuit van bijna 7 kilometer. Er moet nog veel gedaan worden, we blijven voorzichtig, dingen kunnen snel veranderen. Maar er is perspectief. Dat is heel goed."