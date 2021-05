Surer: "Valtteri Bottas is de ideale waterdrager voor Lewis Hamilton'

Mercedes doet er verstandig aan om Valtteri Bottas te houden als Lewis Hamilton zijn contract verlengt. Dat stelt oud-coureur Marc Surer in gesprek met Sport1. Bottas is de perfecte adjudant voor Hamilton; snel maar niet snel genoeg om de kopman in de moeilijkheden te brengen en gehoorzaam bij opdrachten vanaf de pitmuur wanneer de situatie daar om vraagt.

De harmonie binnen het team is gewaarborgd met Bottas aan de zijde van Hamilton. Het is maar de vraag hoe dat bijvoorbeeld met George Russell als teamgenoot van de titelhouder zou zijn. Surer: "De geruchten dat Russell volgend jaar voor Mercedes rijdt zijn uiteraard afkomstig uit Engeland. Het zou het team schaden als ze aan de huidige line-up tornen. Waarom? Omdat Bottas de ideale waterdrager voor Hamilton is."

"Hij ondersteunt Hamilton. Je kunt nu bij Red Bull Racing zien hoe moeilijk het is om een goede tweede man te vinden. Bottas is de beste nummer twee, de beste waterdrager. Hij wordt vaak bekritiseerd omdat hij maar sporadisch races wint, maar Valtteri heeft een dikke huid. Op een goede dag is hij onverslaanbaar, maar vervolgens kan hij vijf weekenden onzichtbaar zijn. Hij is geen hoogvlieger, daarom is er al vanaf het begin kritiek."