Oostenrijk rekent op wederom twee Grands Prix op de Red Bull Ring

De Formule 1-kalender voor 2021 lijkt op korte termijn weer een andere invulling te krijgen. De Turkse Grand Prix, in het schema opgenomen als vervanger van de Grand Prix van Canada op 13 juni, staat op losse schroeven nu de Britse regering Turkije als risicogebied heeft bestempeld wat betreft het coronavirus.

Reizen naar Turkije wordt ten strengste afgeraden en reizigers vanuit Turkije moeten bij aankomst in Groot-Brittannië eerst tien dagen verplicht in quarantaine. Voor de Formule 1, met zeven van de tien teams gevestigd in Groot-Brittannië, is dat een groot probleem. Het wemelde de afgelopen dagen dan ook van de berichten dat de Turkse Grand Prix niet door kan gaan.

Om het aantal Grands Prix toch op 23 te houden, zal de Formule 1 wat moeten schuiven met races. De Oostenrijkse krant Osterreich rekent op wederom een tweede Grand Prix op de Red Bull Ring, net als vorig seizoen. In dat scenario vindt de Grand Prix van Frankrijk een week eerder dan gepland plaats, op 20 juni in plaats van 27 juni, gevolgd door twee races op het circuit van Spielberg.

Gezien de overvolle kalender lijkt de noodzaak voor een vervangende race niet te bestaan, maar BBC-journalist Andrew Benson bestrijdt dat. Binnen de Formule 1 bestaan nog de nodige twijfels over de haalbaarheid van de overzeese Grands Prix aan het eind van dit seizoen en daarom wil de koningsklasse van de autosport zoveel mogelijk races afwerken op plekken waar dat sowieso wel kan.