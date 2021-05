Minimumgewicht van de auto's nog verder verhoogd voor 2022

De nieuwe Formule 1-wagens voor 2022 worden nog zwaarder dan oorspronkelijk gedacht. De internationale autosportbond FIA heeft besloten het minimumgewicht nog verder te verhogen, naar 790 kilo. Dat bericht brengt The-Race.com. Met 790 kilo ligt het minimumgewicht volgend jaar 100 kilo hoger dan aan het begin van het hybride-tijdperk in 2014.

De verwachting was dat het minimumgewicht omhoog zou gaan naar 775 kilo, wat al een stijging van 23 kilo ten opzichte van de huidige bolides zou zijn. De nieuwe grotere velgen - 18 inch in plaats van 13 inch - en enkele veiligheidsmaatregelen zouden daaraan ten grondslag liggen. De FIA voegt er nu nog eens 15 kilo extra aan toe, eveneens onder het mom van veiligheidsmaatregelen.

De auto's moeten daardoor volgend jaar minstens 790 kilo wegen, exclusief brandstof en rijder plus stoeltje. Dit seizoen rijden de coureurs met zo'n 110 kilo aan brandstof aan boord en voor de rijder plus stoeltje is een minimumgewicht van 80 kilo ingesteld, waardoor het totale gewicht van de nieuwe generatie Formule 1-bolides voor volgend jaar minstens op 980 kilo uitkomt.