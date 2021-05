Silverstone plaatst extra tribune in Chapel vanwege massale belangstelling

Uitsluitsel over de aanwezigheid van fans heeft de organisatie van de Britse Grand Prix nog niet, maar door de massale belangstelling voor tickets plaatsen ze wel alvast een extra tribune in de bocht Chapel. Dat heeft het circuit van Silverstone, waar op 18 juli de Grand Prix van Groot-Brittannië plaatsvindt, via de bekende kanalen geopenbaard.

Chapel is een prachtige locatie voor een tribune; de bocht ligt aan het einde van het snelle en slingerende gedeelte dat begint bij Maggotts en vervolgens via Becketts aanbelandt bij Chapel. Het is een plek waar de hoge bochtensnelheid van de hedendaagse Formule 1-bolides mooi zichtbaar is. Na Chapel volgt Hangar Straight richting Stowe.

De voortvarende vaccinatiecampagne in Groot-Brittannië geeft de organisatie van de Grand Prix het geloof dat het raceweekend zich voor volgepakte tribunes kan voltrekken. Dit zal dan met name met Britse of in Groot-Brittannië woonachtige fans zijn, aangezien de situatie voor fans uit omringende landen nog te onzeker is om kaarten te kopen voor een race in het buitenland.