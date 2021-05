Nieuwe werkgroep moet onduidelijkheid rond 'track limits' wegnemen

De Formule 1-teams hebben besloten om een nieuwe werkgroep in het leven te roepen om wat te doen aan de onheldere en inconsequente richtlijnen met betrekking tot het naleven van de track limits. Aanleiding hiervoor vormen enkele controversiële beslissingen uit de eerste drie races van dit seizoen, waarbij Red Bull Racing-coureur Max Verstappen telkens de hoofdrolspeler was.

In Bahrein moest hij de leidende positie teruggeven aan Lewis Hamilton nadat hij bij zijn inhaalactie buiten de baan was beland en in Portugal raakte de Nederlander eerst een mogelijke pole position en later ook de snelste raceronde kwijt vanwege het overschrijden van de track limits. In Spanje vormde het geen enkel probleem en volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner lag dat aan het circuit.

"Het was geen issue in Barcelona en dat komt door de lay-out van dat circuit", steekt Horner van wal. "Dat is veelzeggend, nietwaar? Waarom was het hier geen probleem en op andere banen wel? Bij de volgende race (op het stratencircuit van Monaco, red.) en de Grand Prix daarna (op het stratencircuit van Bakoe, red) zullen de track limits ook geen probleem zijn."

"Er vindt een gezonde discussie plaats over hoe we dit kunnen verbeteren en oplossen, daarom hebben we ook een werkgroep gecreëerd. We moeten iets bedenken dat duidelijk en makkelijk te begrijpen is voor iedereen, voor coureurs, teams en fans. Dat zou niet moeilijk moeten zijn", aldus Horner.