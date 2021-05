Mazepin geen goochelaar: "Ik kan niet de grote verdwijntruc uithalen"

Nikita Mazepin begon het Grand Prix-weekend in Spanje zoals hij de voorgaande drie ook was begonnen. Het kost de Rus veel moeite om zijn wagen op de baan te houden dus ook gisteren was er direct een spin voor de Haas F1-coureur. Alsof dat niet genoeg was, werd hij ook betrokken bij een incident tijdens de kwalificatie.

Terwijl Lando Norris in een snelle ronde reed, hoopten veel coureurs in de laatste bochten van het Circuit de Catalunya op. Voor Mazepin, die vlak voor Norris reed, zat er weinig anders meer op dan op het gas te gaan, wat resulteerde in een slechte rondetijd voor Norris in zijn McLaren.

Straf en licentiepunt

Hiervoor kreeg Mazepin na de kwalificatie de schuld in de schoenen geschoven, inclusief een strafpunt op zijn licentie en 3 plaatsen gridstraf. Dat laatste maakt echter weinig uit, want Mazepin is steevast de drager van de rode lantaarn.

In gesprek met de media in Barcelona zegt Mazepin dat hij alles eraan probeerde te doen om de situatie te vermijden: "Ik heb er alles aan gedaan om mij te houden aan het gentlemen's agreement dat we onderling hebben. Het is alleen erg moeilijk als twee auto's je inhalen in de laatste mocht. Ik zat daar als derde auto en de vierde kwam op volle snelheid richting mij gereden. Er was geen ruimte voor drie wagens op dat kleine stuk."

Mazepin denkt dat hij Norris nog meer in de weg zou hebben gezeten ​​als hij zich achter de andere wachtende coureurs had aangesloten, dus besloot hij in te halen. Daar heeft hij geen spijt van. "Ik had eigenlijk niet veel kunnen doen. Wat moest ik dan? De grote verdwijntruc uithalen. Dat is iets wat ik nog niet kan", zei de Haas-coureur.