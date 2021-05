FE in Monaco voor het eerst op Grand Prix-versie

Het FIA Formule E wereldkampioenschap reist opnieuw af naar het iconische, glamoureuze vorstendom aan de Franse Rivièra voor de vierde Monaco e-Prix. Motorsportlegende Nelson Piquet omschreef het racen door de straten van Monte Carlo als 'alsof je op een fiets door je woonkamer rijdt'. Voor het eerst in de geschiedenis van de serie zullen de 24 coureurs dezelde 3.3 kilometer lange lay-out gebruiken als de Formule 1.

De laatste twee e-Prixs was op het permanente circuit van Valencia. Nyck de Vries won in regenachtige omstandigheden de eerste race van dat weekend en pakte daarmee de leiding in het kampioenschap.

Het einde van deze wedstrijd zorgde voor controverse. Veel wagens kwamen met lege accu's te staan en dat gaf een hoop chaos Tijdens elke neutralisatie moeten allen rijders 1kWh per minuut inleveren tot de race wordt hervat. De vijfde en laatste safety-car-periode was voor een handvol coureurs funest. Op de koop toe werden deze rijders ook gediskwalificeerd.

Deze bizarre situatue creëerde onvrede bij teams, rijders en fans. De overkoepelende autosportbond heeft daarom besloten dat vanaf de e-Prix in Monaco in de laatste vijf minuten van de race geen energie meer wordt afgetrokken.

Mercedes-coureur Nyck de Vries leidt het kampioenschap met 57 punten voor teamgenoot Stoffel Vandoorne die op 48 punten staat. Robin Frijns staat op de vierde plek in de stand en heeft in totaal 43 punten. De kwalificatie is vandaag om 12.00 en de zevende ronde van het kampioenschap start om 16.04.