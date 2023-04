Frijns niet langer fabriekscoureur voor Audi

De Nederlandse coureur Robin Frijns heeft een belangrijk hoofdstuk in zijn loopbaan beëindigd. Frijns is momenteel actief in meerdere klassen, hij zal achter niet meer gaan racen onder de vlag van Audi. Gisteren kondigde Frijns op sociale media namelijk zijn Audi-afscheid aan.

Frijns was sinds 2015 officieel fabriekscoureur van Audi en hij vertegenwoordigde het merk in meerdere klassen. In dienst van Audi schreef hij onder meer de 12 uur van Bathurst, de 24 uur van de Nürburgring en de 12 uur van Sepang op zijn naam. Tevens won hij kampioenschappen in de Blancpain Series. Frijns is dit seizoen actief in de Formule E en rijdt voor het team van WRT in de LMP2-klasse in het WEC.