Van der Linde vervangt geblesseerde Frijns bij ABT Cupra

De Nederlandse Formule E-coureur Robin Frijns raakte afgelopen weekend zwaar geblesseerd tijdens de race in Mexico-Stad. Frijns raakte een andere auto en brak daardoor zijn hand waarna hij een operatie moest ondergaan. Zijn team ABT Cupra heeft voor het aankomende raceweekend een opvallende vervanger gepresenteerd.

Bij ABT Cupra kiest men voor een coureur met maar weinig ervaring in de elektrische klasse. In de twee races in het Saoedische Diriyah wordt Frijns vervangen door de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde. Van der Linde is vooral actief in de GT-racerij en reed afgelopen jaar bijvoorbeeld in de DTM. Op Twitter deelt de Zuid-Afrikaan zijn gevoelens: "Dit zijn niet de omstandigheden waaronder je wilt debuteren. Ik wens Robin een spoedig herstel want hij is een sleutelfiguur in ons team!"

Proud to announce that I will be making my Formula E World Championship debut next weekend in Saudi Arabia with ABT Cupra! 🇸🇦



These aren’t the circumstances anyone wants to make their debut under and I wish Robin a speedy recovery. He is a key part of our team! 🙏🏽 pic.twitter.com/koNB9vYebr