Max Verstappen tevreden na vrijdagtrainingen GP van Spanje: "Niets schokkends gebeurd vandaag"

Volgens Max Verstappen is er geen reden tot paniek, nadat hij tijdens de tweede vrije training niet verder kwam dan de negende tijd. Vrijdagochtend reed Verstappen nog de tweede snelste tijd, nipt achter de Mercedes van Valterri Bottas.

Max Verstappen: "Ik ging wijd in de tiende bocht, voor de rest was de dag best positief. We hebben een snelle auto", zo vertelt hij na de tweede training aan Sky Sports F1.

Hij vervolgt: "We kunnen nu vooruit kijken en ons verder verbeteren. Er is vandaag eigenlijk niets schokkends gebeurd. Merdedes ziet er inderdaad sterk uit, maar over onszelf kan ik tevreden zijn. Het is altijd nog maar de vraag hoe sterk wij morgen zijn, maar we zijn best blij met deze dag. We willen ons altijd verbeteren, maar er was niets vreemds aan de hand bij ons. We moeten ervoor zorgen dat we er morgen gewoon goed bij staan."

Voorheen was de tiende bocht een hair-pin, maar de bocht is verlegd en zou nu veiliger zijn voor met name tweewielers. Verstappen is niet ontevreden over hoe deze bocht we nu bij ligt. "Volgens mij kun je daar nu wat vloeiender doorheen. Dat is beter voor het kwalificeren, maar inhalen zal wel lastiger worden", aldus de Nederlander tegen de Britse TV-zender.