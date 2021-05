Ocon over upgrades in A521: "Als deze hier werken wordt het een erg goed seizoen voor ons"

Alpine begon het 2021 Formule 1-seizoen enigszins teleurstellend. Het team dat hoopte vooraan in het middenveld mee te doen, reed nog maar net voor Alfa Romeo in aan het begin van het seizoen. Echter, in Portugal heeft het team een flinke stap voorwaarts gemaakt. Het team had veel upgrades meegenomen naar Portimão, en Ocon is van mening dat - indien deze upgrades ook in Spanje werken - het een erg goed seizoen voor Alpine kan worden.

"Als de upgrades zich hier vertalen naar meer snelheid, dan kan kan het een erg goed seizoen voor ons worden", zo vertelt een enthousiaste Ocon. "Vorig weekend was de auto erg fijn om te besturen in de lastige omstandigheden en het asfalt met weinig grip. De stabiliteit van het begin van de bocht tot het midden van de bocht was erg sterk. Iedereen had naar mijn idee moeite met tractie, maar het gaf ons het zelfvertrouwen om in de kwalificatie en de race extra te pushen - dit werkte goed."

Het sterke resultaat van Ocon en Alonso heeft ervoor gezorgd dat het team nu vijfde staat, maar wel 39 punten achter Ferrari. Echter, Ocon liet weten dat de upgrades de gemoedstoestand in het team heeft doen verbeteren.

"Portugal was een erg goed weekend", zo vertelt Ocon verder. "Ik ben erg tevreden over de vooruitgang tussen de tweede en derde race. Op Imola hadden we al een paar upgrades, maar we bleven hard werken en zoeken naar steeds extra stukjes performance. Dit heeft ervoor gezorgd dat we op Portimão écht een stap hebben kunnen zetten."

"We arriveren in Barcelona met opgeheven hoofd; de sfeer in het team is erg goed. Helaas was dit weekend vorig jaar een lastige voor ons, dus we zullen er alles aan doen om dat dit jaar goed te maken", zo concludeert Ocon.