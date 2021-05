Norbert Haug ziet Vettel uit zijn schulp kruipen: ''Er is een stap vooruit gezet''

De voormalige chef van Mercedes, Norbert Haug, denkt dat Sebastian Vettel nog meer progressie gaat boeken in Spanje. De toptienkwalificatie van de viervoudig wereldkampioen in Portimao was een stap in de goede richting. ''Het potentieel is er. Sebastian heeft de focus, Aston Martin heeft veranderingen doorgevoerd. Ik denk dat er een stap vooruit is gezet'', zei Haug tegen Sky Germany. ''De vraag is alleen: hoe groot zal die stap zijn in vergelijking met anderen?''

De 68-jarige Duitser ziet ook dat landgenoot Mick Schumacher zich goed ontwikkelt. Dat de 21-jarige Ferrari-pupul niet opvalt door de trage Haas-bolide is volgens hem geen ramp. ''Het is niet slecht om te rijden in de langzaamste wagen van het veld. Natuurlijk, het geeft geen voldoening, maar het is misschien wel de beste manier om te leren'', analyseert Haug. ''Hij heeft niet veel verkeerd gedaan. Ik denk dat Mick stap voor stap beter wordt. Het verschil met zijn teamgenoot wordt steeds groter.''