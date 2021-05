Romain Grosjean past stoeltje bij Mercedes

Romain Grosjean komt voor even terug in de Formule 1. Mercedes laat de Fransman een stoeltje schuimen voor een test en een demo volgende maand.

Grosjean zal de WK-winnende auto van Lewis Hamilton van 2019 de sporen geven voor een aantal demonstraties rondom de Franse Grand Prix, eind Juni. Daarna laat Mercedes de Fransman een dag testen in dezelfde bolide.

Afscheidscadeau

Zowel Mercedes-baas Toto Wolff als Romain Grosjean zijn behoorlijk in hun nopjes, laten zij bij het wereldkundig maken van het nieuws weten.

In een speciaal opgenomen video legt Toto Wolff uit dat het idee hiervoor geboren werd tijdens de laatste Grand Prix van vorig jaar: na de bizarre crash verdiende Grosjean een fraaier afscheid van de Formule 1.

De voormalig Haas F1-coureur Grosjean gaat testen op maandag 29 juni en neemt op deze manier afscheid van de Formule 1. De Fransman rijdt dan in de winnende bolide van 2019 en gaat een volledig programma afwerken voor de Duitse succesformatie.

Geen afscheid met een knal

Een dag eerder, vlak voor de start van de Frane Grand Prix, komt Grosjean ook in actie met en rijdt dan enkele demolaps in de W10. Dit afscheidscadeau is door teambaas Wolff aangeboden nadat aan Grosjeans F1-carriére abrupt een einde kwam door een zwaar ongeluk in Bahrein.

Unieke ervaring

Grosjean kijkt ontzettend uit naar de 29ste juni. ''Ik ben superenthousiast om weer in een F1-wagen te stappen'', tekende de Fransman op na het stoeltje passen in de fabriek van Mercedes. ''Het wordt een speciale gelegenheid voor mij en om in een winnende Mercedes te rijden wordt een unieke ervaring.''

In 2020 was Grosjean bezig met zijn laatste jaar in de koningsklasse, maar kon het seizoen niet afmaken door de gevolgen van een heftige crash in de Grand Prix van Bahrein.

De 34-jarige coureur overleefde het ongeval wonder boven wonder en hield alleen brandwonden over. Wolff vond dat de Fransman een waardig afscheid verdiende en beloofde een test in één van zijn Silberpfeilen.

Dankbaar

Grosjean zegt: ''Ik ben erg dankbaar toe naar Mercedes en Toto voor deze mogelijkheid. De eerste keer dat ik hoorde over de kans om een Mercedes te besturen was in het ziekenhuis in Bahrein. Toto was in het gesprek met de media en kwam met dit aanbod. Het nieuws gaf mij een boost.''

Frans feestje

Dat het afscheid plaatsvind in zijn thuisland, maakt het extra bijzonder. ''De Formule 1 racete niet in Frankrijk door corona. Dus rijden tijdens het weekend van de Franse GP en het afwerken van een test op het Circuit Paul Ricard wordt speciaal. Ik kan niet wachten tot het begint'', zei Grosjean opgetogen.