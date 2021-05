Vettel kan goede uitganspositie niet omzetten naar puntenfinish: ''We hadden het tempo niet''

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kende een tegenvallende seizoensstart, maar liet op de zaterdag weer een glimp zien van zijn 'oude' ik met een knappe P10 in de kwalificatie. Een puntenfinish leek reëel, maar de zondag werd niet zoals gehoopt voor de Duitser. Vettel kwam als dertiende over de meet, vlak voor teamgenoot Lance Stroll, die als zeventiende startte.

''Na tien ronden was het moeilijk om het groepje voor mij te volgen. We konden het gewoon niet en we haakten af. Het leek erop dat we het tempo niet hadden om punten te scoren'', concludeerde Vettel na afloop.

Toch zag de kerverse Aston Martin-coureur wat lichtpuntjes. ''Ik denk dat we auto steeds beter en beter gaan begrijpen. Natuurlijk missen we een beetje snelheid.''



Of het beter zal gaan volgende week in Spanje wil Vettel geen gewaagde uitspraak over doen. ''We zullen zien. Er is wel wat verschil tussen de banen. Hopelijk past Barcelona beter bij ons'', sloot de Duitser af.