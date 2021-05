God Save The Queen klinkt in Portugal voor Lewis Hamilton: "Ik moest er hard voor knokken"

Lewis Hamilton is opgewekt als hij in Portugal met een nipte voorsprong op Verstappen de GP weet te winnnen. Hij is dan ook opgetogen en ook een beetje opgelucht als hij uit zijn Mercedes-bolide stapt.

"Het was zo'n ongeloofelijk zware race, fysiek maar ook mentaal. Het was zaak om alles goed op orde te houden, er stond ook nog eens een stevige wind waardoor een foutje heel makkelijk gemaakt is."

"Ik kwam tekort bij de start en kon het niet winnen van Valterri. Toen kwam de herstart en kwam ik weer niet goed op gang, dat was niet goed. Ik was er natuurlijk niet blij mee."

Verstappen wist Hamilton te verschalken maar de Brit wist zich te revancheren en pakte hem later weer terug.

"Ik kan mij niet helemaal meer goed herinneren hoe dat ging, maar ik zag dat Max een foutje maakte ergens en ik dacht: perfect. Ik wist dat dat de ronde moest worden waarin ik toe zou slaan omdat ik er anders nooit dichterbij zou kunnen komen in de laatste sector. En daarna met Valterri moest ik wel toeslaan toen de banden het nog aankonden, en het was op het randje maar het is gelukt."

Hamilton denkt dat hij de komende dagen goed kan herstellen van de race, maar stil zitten is hij niet van plan: het is hem duidelijk dat het menens is en dat hij het WK dit jaar zeker niet cadeau zal krijgen. En is Lewis van plan om de komende dagen ook zijn huiswerk te baan doornemen om te analyseren waar het nog niet perfect ging en waar hij kan verbeteren. Komend weekend al staat de Grand Prix van Spanje op het programma in Barcelona.