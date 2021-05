Mercedes-coureur Lewis Hamilton is momenteel de beste coureur van de Formule 1, maar een monteur is hij zeker niet. Hamilton heeft een aantal opmerkende dingen. Zo rijdt hij meestal op een step rond in de paddock.

Die step van Lewis had een wiel dat scheef stond. Hier in Nederland weten we allemaal, even met de benen tussen de band, aan het stuur trekken en klaar is kees. Lewis Hamilton kan dan wel een wereldcoureur zijn, maar een monteur is hij zeker niet.

In de video hieronder is te zien hoe de regerend wereldkampioen loopt te kloten met zijn step. Hij krijgt hij wiel maar niet recht, waarna hij op het stuur slaat en het niet meer weet, vind hij het genoeg geweest.